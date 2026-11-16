El Estado de Texas acaba de aumentar la recompensa para denuncias de solicitación ilegal, de $10,000 a $50,000. Si alguien te contacta después de un accidente sin tu permiso, eso es Barratry y es ilegal. Visita stopbarratryrgv.com
¿Te contactaron después de un accidente? Es ilegal en Texas y hay recompensa de $50,000
El Estado de Texas acaba de aumentar la recompensa para denuncias de solicitación ilegal, de $10,000 a $50,000. Si alguien te contacta después de un accidente sin tu permiso, eso es Barratry y es ilegal. Visita stopbarratryrgv.com