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Railroad Crossing at 10th St. & Business 83 in McAllen to close for safety upgrades Sunday, Oct. 4th

Northbound, southbound traffic on SH 336 will be rerouted

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The railroad crossing at SH 336 (10th Street) and US Business Highway 83 in McAllen will close from 8 a.m. to 5 p.m. Sunday, Oct. 4, for safety upgrades. Image courtesy of TxDOT
The railroad crossing at SH 336 (10th Street) and US Business Highway 83 in McAllen will close from 8 a.m. to 5 p.m. Sunday, Oct. 4, for safety upgrades. Image courtesy of TxDOT

Texas Border Business

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McALLEN – The railroad crossing at SH 336 (10th Street) and US Business Highway 83 in McAllen will close from 8 a.m. to 5 p.m. Sunday, Oct. 4, for safety upgrades.

Drivers headed northbound on SH 336 (10th Street) can take a right on US Business Highway 83 and utilize FM 2061 (McColl Rd.) and then take a left on SH 495 (Pecan Blvd.) to merge onto SH 336 (10th Street).

Southbound traffic can take a right on SH 495 (Pecan Blvd.) and utilize FM 1926 (23rd St.) and then take a left at US Business Highway 83 to merge back onto SH 336 (10th Street).

TxDOT map of the closure and rerouting for Sunday, October. 4th in McAllen
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